F1, Vettel per ora escluso dagli Young Test Driver

La questione è legata ai test Post-season che si disputeranno allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Sarebbe un occasione riservata ai giovani piloti, ma all’evento prenderanno parte anche piloti professionisti come Kubica, Buemi e Alonso. Tra questi, al momento è escluso però Sebastian Vettel, dalla prossima stagione al volante dell’Aston Martin.

Questa potrebbe essere però una buona occasione per il 4 volte campione del Mondo di prendere subito confidenza con la nuova vettura, come ammette lo stesso Seb: “Se mi piacerebbe? Si sicuramente. Sono un po’ sorpreso che l’intero argomento stia emergendo ora. Ora ci sono alcune regole speciali. Non so quale sia lo stato attuale delle cose al momento, ma se c’è una possibilità mi aiuterebbe”.

Vettel ha poi ammesso di aver parlato più volte con Otmar Szafnauer, suo prossimo datore di lavoro, ma di non aver approfondito la questione del test: “Sì, siamo stati in contatto diverse volte e ora ovviamente di più. L’anno prossimo sarà il mio boss. Non ne abbiamo ancora parlato molto”.

OMNISPORT | 05-12-2020 14:07