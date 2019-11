F1, Vettel pesantemente criticato da un ex ferrarista

L'ex pilota della Ferrari Eddie Irvine ha attaccato duramente Sebastian Vettel a due Gran Premi dal termine del mondiale di Formula 1. "Vettel non è un degno Campione del Mondo: è un ottimo pilota ma fa molti errori e non ho mai pensato che fosse un driver così veloce. Lo stiamo vedendo quest’anno, l’abbiamo visto con Daniel Ricciardo e lo stiamo rivedendo ora con Leclerc. Vettel ha fatto un ottimo affare a passare in Ferrari. Sono stato sorpreso dal suo ingaggio, perché era in una fase in cui era in grande difficoltà", sono le parole a Betway del vicecampione del mondo del 1999.

Irvine non ha peli sulla lingua: "Penso che la Ferrari avrebbe dovuto concentrarsi su Leclerc, ma Vettel quest'anno non è stato sacrificato perché è un quattro volte Campione del Mondo, hanno mancato delle vittorie proprio per questo motivo".

"Secondo me Vettel può danneggiare le possibilità di Leclerc di vincere il titolo iridato, cosa che invece Bottas non fa con Hamilton – ha continuato l'ex pilota britannico, che ha una certa predilizione per il monegasco -. Penso che Charles sia l'unico ragazzo che possa correre allo stesso livello di Hamilton, mentre Lewis distrugge sempre Vettel nei testa a testa".

"Guardiamo a quello che ha fatto Leclerc a Monza per tenere dietro Hamilton: è l'unico che può batterlo, anche se probabilmente all'Autodromo è stato scorretto in alcune manovre".

Secondo Irvine Hamilton "non è al livello di Michael Schumacher e non penso nemmeno che sia vicino, anche se sta collezionando molte vittorie. Ha la macchina migliore, ci sono più gare e la competizione non è così forte".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 10:50