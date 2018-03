F1, Vettel: "Ricciardo? Non mi dispiacerebbe come compagno"

Dopo i test e le tante polemiche attorno alle nuove regole decise da Liberty Media, il circus della Formula 1 torna in pista. Si parte con il GP d'Australia, primo appuntamento della lunga stagione di F1. Partenza col botto. In conferenza stampa si sono presentati Hamilton, Campione del Mondo in carica e numero uno della Mercedes, Vettel, il grande rivale della Rossa, e Ricciardo, pilota Red Bull.

Il ferrarista ha voluto subito essere chiaro su chi sia il favorito per vincere il Mondiale: "Giusto considerare la Mercedes favorita per il Mondiale, ma la stagione è lunga. Questa è solo una gara, ma noi siamo fiduciosi e abbiamo molti motivi per essere ottimisti. Potremmo essere in condizioni migliori, ma dai test sono arrivate buone indicazioni. L’obiettivo è vincere con la Ferrari, bisogna fare più punti possibile in ogni pista”.

Ovviamente si parla anche del nuovo regolamento voluto da Liberty Media: "Dal punto di vista dei piloti non è cambiato molto, ma credo sia stato piacevole il sostegno sentito, lo scorso anno, attorno alla pista. Sono comunque un tradizionalista e un po’ mi confonde il fatto che le gare debbano iniziare dopo, così come l’assenza delle grid girls", le parole del pilota della Ferrari.

Si finisce anche per parlare del futuro di Ricciardo, non certo di restare alla Red Bull al termine della stagione 2018: "Non mi dispiacerebbe tornare ad averlo come compagno in futuro", il commento di Vettel. Red Bull che preoccupa il Campione del Mondo Hamilton: "Non sarei sorpreso di vedere la Red Bull competitiva". L'asso della Mercedes ha parlato anche dei suoi obiettivi: "Credo sia un privilegio poter correre per la Mercedes e, in generale, in Formula 1. E’ fantastico duellare con i migliori piloti dell’epoca. Se vuoi essere il migliore, devi battere i migliori".

SPORTAL.IT | 22-03-2018 07:25