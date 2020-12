F1, Vettel: "Sarà un Gp speciale"

Aveva fissato l’ingresso in Q3 come obiettivo da raggiungere per l’ultimo Gp con la Ferrari, ma Sebastian Vettel si è dovuto arrendere ai limiti stagionali della SF100 che lo hanno relegato al 13° posto in griglia ad Abu Dhabi.

L’ennesima delusione però non cancella le emozioni che il tedesco si appresta a vivere per il Gp che chiuderà il Mondiale 2020: “Ero abbastanza contento delle mie qualifiche – ha dichiarato a ‘Sky Sport’ il futuro pilota dell’Aston Martin – ma quando ho provato ad andare più veloce non mi sono migliorato tanto, è stato un giro discreto. Avrei potuto migliorare di mezzo decimo, ma non mi sembrava un brutto giro”.

“Si prospetta ancora una gara molto dolorosa, però è l’ultima e non vedo l’ora di correrla. Sarà speciale soprattutto per le persone in box, i miei meccanici e gli ingegneri. Mi sento molto vicino a loro”.



OMNISPORT | 12-12-2020 16:12