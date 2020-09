F1, Vettel: "Siamo lenti per tante ragioni"

Sebastian Vettel, decimo al Mugello, commenta così le perenni difficoltà della Ferrari: “Non siamo stati abbastanza veloci. Perché? È sempre una buona domanda. Ed è difficile rispondere perché c’è più di una ragione. Sappiamo che la nostra macchina non è abbastanza veloce e penso che ci aspettavamo di avere un ritmo di gara migliore, quindi dobbiamo dare un’occhiata”.

Le tre partenze dalla griglia non sono andate giù al tedesco: “Onestamente non ricordo se ho fatto così tante partenze in un giorno. Devo dire che non sono un grande fan di questa regola, perché se sei dalla parte giusta della pista è un enorme vantaggio mentre se sei dalla parte sporca diventa difficile, l’abbiamo già visto a Monza. A metà gara ci sono molti marbels fuori dalla linea, quindi non credo sia giusto. Dobbiamo concentrarci sulla costruzione di vetture che siano in grado di sorpassare e non sperare nella lotteria”.

