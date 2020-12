F1, Vettel sorpreso dall'eliminazione: "Non me l'aspettavo"

Sebastian Vettel ha commentato la sua eliminazione in Q2 nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Sakhir: “Sorpreso dall’eliminazione? Sì. Avevo una buona sensazione, non so cosa sia andato storto. I ragazzi sono stati molto bravi a cambiare il motore così rapidamente. Chiaramente non è l’ideale. Perdevamo parecchio in rettilineo, forse più per il traffico che per altro comunque è stato uno svantaggio. Nel settore centrale faticavo a trovare quel passo in più”.

“Meglio oggi di ieri? Sì, ma ieri abbiamo provato qualcosa che non ha funzionato e sapevamo già stamattina che ci sarebbe andata meglio. Chiave della gara? Gomme, saperle gestire, e evitare il traffico. Questo può fare la differenza”.

OMNISPORT | 05-12-2020 20:23