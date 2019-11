F1: Vettel sorride, Leclerc no: "Sono deluso"

Decisamente opposti gli umori di Sebastian Vettel e Charles Leclerc: il primo è arrivato secondo a Interlagos nelle qualifiche a 123 centesimi da Max Verstappen, il secondo ha chiuso al quarto posto ma partirà quattordicesimo per aver sostituito la Power Unit della sua rossa.

"E' molto importante la gestione delle gomme ma se siamo lì possiamo anche noi essere in gara. Sono cautamente ottimista. Ho fatto un errore nel primo tentativo, nel secondo ho tentato di migliorarmi ancora ma Verstappen si è migliorato ancora, giù il cappello. Vedremo domani" ha detto Vettel.

Sicuramente meno soddisfatto Leclerc: "Sono deluso: nel primo giro ho fatto un errore nella prima curva e ho perso tanto. Potevo fare un gran tempo e magari anche fare la pole. Visto che scivolo di dieci posizioni essere il più vicino possibile davanti sarebbe stato meglio per tutti".

"Monterò la gomma gialla. Non so se sarà abbastanza per ridurre il gap con i due top team. Tra le medie e le soft c'è poca differenza in termini di degrado. Il podio? Punto sempre in alto ma stavolta sarà più difficile delle altre domeniche".

Mattia Binotto ha tirato le somme: "Leclerc si è trovato meglio con le gialle perché cedevano meno alle temperature. Su questa pista c'è sempre poca differenza tra le vetture. Non è un dramma. Peccato per Charles che guiderà con le gialle. La gara comunque è lunga e dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione, coma la safety car".

"L'avversario da battere è Verstappen che parte in pole, però siamo tutti li' in pochi centesimi. Bisogna cercare di ottimizzare la propria gara. La pista si sta evolvendo molto, gli equilibri domani potrebbero essere diversi rispetto a oggi. Noi abbiamo avuto negli ultimi GP problemi con il degrado delle gomme. Ci abbiamo lavorato, bisogna trovare il bilancio giusto anche con la benzina. Difficile fare previsioni" ha concluso il team principal della Ferrari.

16-11-2019