F1, voci su esclusione Monza: Sticchi Damiani nega

"Una notizia che non esiste, posso escludere la sua fondatezza". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani esclude all'Ansa la possibilità che il Gp di Monza possa essere tolto dal nuovo calendario 2020 della Formula 1 per via del Coronavirus, secondo invece quanto pubblicato oggi dal giornale tedesco Bild.

"Stiamo trattando giornalmente con Liberty Media e – aggiunge Sticchi – posso dire che molto probabilmente Monza di correrà a porte chiuse"

SPORTAL.IT | 28-04-2020 14:03