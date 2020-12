F1, Wolff aggiorna sulle condizioni di Lewis Hamilton

Il boss della Mercedes Toto Wolff a margine delle libere di Formula 1 a Sakhir ha parlato della condizioni di Lewis Hamilton, in lotta contro il Coronavirus: “Hamilton non è certamente in buona forma. Il Coronavirus è qualcosa che non dovremmo mai sottovalutare, dobbiamo anzi prenderla molto sul serio. Quel che conta, tuttavia, è che il pilota sia stato sempre in mani sicure dopo i primi giorni dal contagio. E ritengo anche normale che una persona stia male soprattutto in questa prima fase”.

Russell ha disputato delle ottime libere: “Ha lavorato molto bene. Sa che questa macchina gli permette di trovare buone prestazioni, ma deve adattarvisi ed entrare in punta di piedi. L’ha fatto bene, vediamo come va sul long run, dove abbiamo avuto qualche difficoltà”.

OMNISPORT | 04-12-2020 18:43