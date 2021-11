F1, Wolff non voleva attaccare nessuno

14-11-2021 08:33

“Non si è trattato di uno sfogo legato a quanto accaduto con i regolamenti. Era solamente un messaggio d’incoraggiamento per riscattarsi e ricostruire tutto. È stato bello vedere così tanti sorpassi. Ora le ali sono state ricontrollate, è tutto a posto. Abbiamo una monoposto buona e nel corso di tutti i giri non abbiamo sofferto l’usura delle gomme”

Queste le parole di Wolff nel post evento Sprint Race in Brasile. Lo sfogo via radio non era rivolto ai vertici della Formula 1 per il trattamento nei confronti di Hamilton (penalizzato).

