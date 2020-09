F1, Wolff "tifa" Seb Vettel

Un tempo a margine del Gp di Monza si assisteva all’annuncio della Ferrari dei piloti della stagione successiva. Quest’anno a Maranello è tutto noto da tempo, così dopo il Gp in terra brianzola si è fatta chiarezza sul futuro di Sebastian Vettel, ferrarista ancora per poche settimane.

Il quattro volte campione del mondo prenderà il posto di Sergio Perez al volante dell’ambiziosa Aston Martin, erede dell’attuale Racing Point, già Force India.

Vettel farà coppia con Lance Stroll cercando il riscatto dopo annate amare alla Ferrari.

Intanto la scelta del tedesco è stata appovata da Toto Wolff, il team principal della Mercedes che sta dominando anche in questo primo scorcio di stagione: “Il mercato tedesco è il secondo più importante – le sue parole in un’intervista a ‘Sky Sports’ – Penso che sia fantastico per la Formula Uno che Seb rimanga, è il secondo pilota di maggior successo in griglia ed è importante per la Formula 1 che qualcuno come Sebastian, che è nei suoi anni migliori, non lasci la Formula 1. Porterà un’enorme quantità di conoscenze in Aston Martin”.

Infine, una spiegazione… interessata alla richiesta sul futuro rendimento della nuova scuderia: “Ho delle azioni in Aston Martin, quindi da quel punto di vista è fantastico” ha rivelato Wolff.

OMNISPORT | 15-09-2020 22:50