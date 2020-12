F2, Mick Schumacher campione del mondo: la toccante dedica

Mick Schumacher continua la sua scalata. Il figlio della leggenda ferrarista Michael ha vinto il campionato del mondo di Formula 2, un’impresa riuscita negli scorsi anni ad altri astri nascenti del paddock di Formula 1 come Charles Leclerc e George Russell.

Il pilota tedesco dell’Academy Ferrari nell’ultima manche della stagione in Bahrain ha chiuso al diciottesimo posto, ma ha festeggiato perché Callum Ilott, suo primo inseguitore, non è riuscito ad andare oltre la decima piazza. La gara è stata vinta da Jehan Daruvala.

Mick Schumacher entra così in Formula 1 dalla porta principale: nella prossima stagione sarà pilota titolare alla Haas insieme all’altro debuttante Nikita Mazepin. Dopo il traguardo, ha festeggiato con tutti i meccanici del team Ferrari e con lo stesso Mattia Binotto.

Questa la sua gioia dopo il trionfo: “Grande gara, devo tutto al mio team. Vincere così è stato difficile, sono stato aggressivo in frenata e ho compromesso la gomma, Ilott aveva un ottimo ritmo, ho cercato di mantenere il mio, ma era impossibile, ho avuto paura a rientrare, ma abbiamo deciso di farlo ed è andata bene. Sono emozionato, ci vorrà qualche giorno per realizzare che sono campione, sono orgoglioso di aver corso con questo team da cui ho imparato molto. Ho sempre spinto, migliorandomi con la squadra e questo è stato il motivo per cui abbiamo vinto”.

Poi la toccante dedica alla famiglia: “Un grande bacio a tutti a casa”.

OMNISPORT | 06-12-2020 15:30