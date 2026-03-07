Fa Cup, Donnarumma out ma Tonali non ne approfitta: Newcastle ko col City. Allarme Haaland, Real a rischio

Tonali inventa ma non basta: Guardiola espugna St James' Park senza Gigio e vola ai quarti grazie a Savinho e Marmoush. Haaland neppure convocato: ci sarà in Champions?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Due settimane dopo il confronto in Premier League, è di nuovo Newcastle-Manchester City. Questa volta, però, niente derby italiano. Per l’ottavo di FA Cup al St James’ Park c’è Tonali, ma non Donnarumma, risparmiato da Guardiola in vista della super sfida di Champions League contro il Real Madrid. L’ex centrocampista del Milan sale in cattedra con un assist meraviglioso, ma a staccare il pass per i quarti sono i citizens, in ansia per Haaland.

Newcastle-City: Tonali assist, Donnarumma out

Donnarumma si era aggiudicato l’ultimo ‘derby italiano’ di Premier League andato in scena lo scorso 21 febbraio all’Etihad. Il re-match si è giocato al St James’ Park con in palio l’accesso ai quarti di finale di FA Cup. Partono benissimo i padroni di casa guidati da Eddie Howe: Sandro Tonali disegna una verticalizzazione perfetta per Barnes, che apre il piattone e trova il sette alla sinistra di Trafford, il portiere di coppa che sostituisce Gigio.

È un Manchester City spaesato, sorpreso da un Newcastle sceso in campo col piglio giusto. Poco prima dell’intervallo, però, arriva il pareggio: il cross teso in mezzo di Doku colpisce Savinho che insacca in maniera del tutto fortuita.

FA Cup, Guardiola avanti con Marmoush

Nella ripresa a rubare la scena è l’attaccante egiziano Marmoush. Prima trasforma in gol il cioccolatino di Matheus Nunes, poi al 65’ chiude i conti con una sassata dalla distanza su cui Ramsdale non può nulla.

Il Newcastle non ci crede più, anche perché la sfida col Barcellona di Champions è alle porte: a qualificarsi ai quarti è il Manchester City. Guardiola regala un altro dispiacere ai magpies, eliminati anche dalla semifinale di Carabao Cup. Per quanto riguarda Donnarumma e Tonali, i due si ritroveranno presto agli ordini di Gennaro Gattuso a con l’obiettivo di portare l’Italia ai Mondiali: l’appuntamento è fissato per il 26 marzo, quando gli azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord a Bergamo per la semifinale dei playoff.

Allarme Haaland: a rischio col Real Madrid

Guardiola ha fatto ricorso a un massiccio turnover in vista del primo atto degli ottavi di Champions col Real Madrid in programma mercoledì al Real Madrid. Tante le stelle in panchina e un’esclusione eccellente: Haaland. Neppure convocato il fenomeno norvegese, per il quale scatta il campanello d’allarme.

Infortunatosi a una caviglia di recente, l’ex Salisburgo e Borussia Dortmund aveva saltato la sfida di Premier col Leeds, salvo poi tornare tra i titolare per la successiva partita col Nottingham Forest, dove aveva fatto parecchia fatica. Probabilmente il tecnico catalano ha preferito non correre rischi, ma ciò significa anche che il capocannoniere del torneo inglese con 22 sigilli non è al meglio della condizione. E non è certo una buona notizia per gli sky blues a pochi giorni dal big match col Real.