FA Cup, notte fonda per Sarri: Pogba elimina il Chelsea

Un'altra serata disastrosa per Maurizio Sarri e il suo Chelsea, che raccoglie un'altra bruciante sconfitta e abbandona la FA Cup dopo aver perso in casa per 2-0 contro il Manchester United. E i fischi di Stamford Bridge sembrano peggiorare ulteriormente la posizione già traballante dell'ex tecnico del Napoli.

Il tecnico dei Red Devils deve peraltro rinunciare a Lingard e Martial, ma in campo non si vede: al 31' Pogba ispira e Herrera realizza, portando in vantaggio lo United con un gran colpo di testa sull'assist dell'ex centrocampista della Juventus. E proprio lui decide in prima persona di chiudere la partita al 45', quando su un pallone lanciato in mezzo da Rashford sbuca tra Rudiger e Azpilicueta e realizza in tuffo il raddoppio a pochi secondi dall'intervallo.

Il Chelsea non riesce a reagire nonostante Higuain, che non sfrutta tre occasioni per riaprire la partita. E Hazard si infiamma solo a tratti, e in una di queste occasioni è Lindelof a chiuderlo salvando un gol fatto. Tira una brutta aria per Sarri, contestato sempre più apertamente dal pubblico di fede Blues. E la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City potrebbe già rivelarsi decisiva.

SPORTAL.IT | 18-02-2019 23:20