Fabbiano fa il colpo con Tsitsipas

Non smette di stupire tutti sui campi in erba Thomas Fabbiano. Nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam, in scena all'All England Lawn Tennis Club di Londra, il 30enne di San Giorgio Ionico, numero 89 del ranking mondiale, ha battuto a sorpresa il greco Stefanos Tsitsipas, 6 del ranking Atp e settima testa di serie del tabellone, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8), 6-3.

Fabbiano è reduce dalla semifinale centrata sui prati di Eastbourne.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 12:02