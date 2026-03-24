Fabbri, la denuncia dopo il flop ai Mondiali: “Insulti alla mia famiglia”. Il sostegno di Tamberi, Battocletti e Furlani

L’azzurro delude ai Mondiali indoor di Turun piazzandosi solo sesto e sui social denuncia gli insulti ricevuti nel corso del tempo. La squadra azzurra è compatta al suo fianco

Un Mondiale da dimenticare, Leonardo Fabbri è una delle poche negative dell’Italia ai Mondiali indoor di Turun. E non è la prima volta che il fortissimo pesista toscano sbaglia in occasione di un appuntamento importante. C’è qualcosa da rivedere e le parole sui social non nascondono una certa preoccupazione anche per il futuro.

La controprestazione a Turun

Ai Mondiali di Turun, Leonardo Fabbri arrivava ancora una volta con il ruolo di favorito nel getto del peso. Il toscano ha la migliore misura stagionale con i 22,50 firmati a Stellebosch e aveva anche conquistato il World Indoor Tour. Tutto lasciava pensare che un assalto al podio, e anche al gradino più alto, era cosa fatta. Ma la gara di Turun ha mostrato qualcosa di diverso, l’azzurro di fatto non è mai entrato veramente in gara e alla fine è arrivato un deludente settimo posto con la misura di 20,92. Non sono bastati gli urlacci dell’allenatore Paolo Dal Soglio che ha provato a risvegliare dal torpore in cui Leo sembrava essere caduto.

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Lo sfogo sui social

Il giorno dopo è quello delle analisi ma anche dello sfogo di Leonardo Fabbri che sui social ha denunciato una situazione che desta anche un po’ di preoccupazione: “Dopo una gara importante andata male è facile giudicare, è facile parlare. Ma quello che resta dentro, quello che si prova davvero, è molto più complesso. Dopo Parigi ho sbagliato, sì. Me ne prendo la responsabilità. Ma ci sono stati anche altri fattori. E soprattutto c’è stato qualcosa che mi ha colpito più di tutto: gli insulti. Non tanto a me, perché in qualche modo ci sono abituato, ma alla mia famiglia. E da lì qualcosa si è rotto”.

Il toscano continua: “Da quel momento non riesco più a vivere le gare come prima. Non riesco a divertirmi, a essere leggero, a esprimermi come faccio in allenamento o nelle gare “normali”. Dopo ogni gara c’è sempre qualcuno pronto a dire che sono un cog…ne, che valgo solo nelle gare della “parrocchia”. Tutto questo per un errore. Eppure la mia carriera parla chiaro: 3 medaglie mondiali, 1 oro europeo con record dei campionati, una Diamond League vinta con 22.98 (quinta misura della storia e record italiano di più alto valore tecnico). Non lo dico per vantarmi, ma per ricordare a me stesso prima di tutto chi sono. La verità è che sto passando un momento difficile. Un buco nero che non mi permette di essere sereno, né felice. Ma c’è una cosa che non cambierà mai: io non mollo”.

I messaggi di supporto di Tamberi e Furlani

Leonardo Fabbri è uno dei talenti più importanti della nazionale italiana di atletica. Le sue prestazioni nel corso delle ultime stagioni sono sempre state di grandissimo livello ma è evidente che qualcosa manca nei grandi appuntamenti. Leo era atleta da medaglia alle Olimpiadi di Parigi dove è stato penalizzato anche dalle condizioni meteo ma sono diverse le controprestazioni che adesso fanno un po’ preoccupare. Ma all’interno della squadra rimane un punto di riferimento come dimostrato dalle risposte che sono arrivate al suo post a cominciare dal capitano Gianmarco Tamberi: “Dimostrerai quanto vali Leo, quando conterà davvero. Ne sono certo. Continua a crederci, non vedo l’ora di festeggiare con te quello che meriti”. Tanti i messaggi di sostegno che sono arrivati al pesista con Larissa Iapichino che scrive: “Sei immenso Leo”, Nadia Battocletti che affida la sua replica all’emoji di un cuore e Furlani che commenta: “Sei un campione Leo”.