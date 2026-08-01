Prestazioni confortanti per Leo nel getto del peso e per Daisy nel disco: l'olimpionico di Tokyo sfida i padroni di casa di Bimringham, parole di fuoco.

Buone notizie per l’atletica italiana in vista degli Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A Lonigo, in provincia di Vicenza, è andato in scena il Meeting Brazzale, di fatto l’ultima prova generale prima della kermesse continentale. Ottimi i riscontri per due punte di diamante della foltissima spedizione azzurra nel Regno Unito, Leonardo Fabbri e Daisy Osakue, entrambi protagonisti di ottime performance. Fanno piacere anche le parole, colme di fiducia e ottimismo, di Marcell Jacobs, che attraverso i canali federali ha pensato bene di “punzecchiare” i grandi rivali della staffetta veloce: gli inglesi padroni di casa.

Fabbri, altra vittoria: ma stavolta non supera i 22

Sa solo vincere Fabbri, che quest’anno sta dettando legge in campo internazionale con misure davvero interessanti e che, soprattutto, sta accumulando titoli su titoli. Sua anche la prova di getto del peso del Brazzale, anche se la misura – una volta tanto – non ha superato il muro dei 22 metri, impresa riuscitagli nelle ultime quattro gare (sei in tutto il 2026). Per lui il successo con 21.93 metri al secondo tentativo, davanti all’altro azzurro Zane Weir (21.36) e a Lorenzo Del Gatto (18.60). A Birmingham Fabbri, che detiene il primato stagionale con 22.74, proverà a difendere il titolo europeo conquistato due anni fa a Roma.

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Disco femminile, Osakue fa il record del Meeting

Bella prestazione anche per Daisy Osakue che si è aggiudicata in scioltezza il titolo nel disco femminile, confermando di attraversare un momento di forma davvero strabiliante. La campionessa delle Fiamme Gialle ha ritoccato il record della kermesse lanciando a 63.07 metri e precedendo nella graduatoria Emily Conte, seconda con 54.92, e Stefania Strumillo terza con 52.28. Quello che ci voleva per Osakue per avvicinarsi con fiducia agli Europei, dove potrà sicuramente competere per un posto sul podio: sono le sue prove recenti a confortare ambizioni e speranze in vista del prestigioso appuntamento.

Jacobs sfida gli inglesi: “Faremo più casino di loro”

Pur non scendendo in pista a Lonigo, anche Marcell Jacobs ha confermato di essere già in clima Europei. L’olimpionico di Tokyo ai canali federali ha ribadito di sentirsi in forma: “Ci sono dei momenti di alti e bassi, nella carriera di uno sportivo, soprattutto in uno sport individuale come il nostro. Io ho sempre cercato di non mollare mai, di cercare di fare quello che fosse possibile per performare. Speriamo nel terzo titolo di fila agli Europei, lottiamo per quello”. Quindi una puntura ai grandi rivali: “Siamo molto più agguerriti degli inglesi. Corrono in casa, abbiamo visto a Roma che correre in casa ti dà tantissimo, ma noi arriviamo là con una grandissima di squadra e faremo più casino di loro“.