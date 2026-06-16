Fabbri sa solo vincere: a Ostrava 4° successo in 12 giorni. Bene Coiro e Zoghlami, Lyles record nei 150 metri

A Ostrava altra prova di forza del toscano, che pur senza andare oltre i 22 metri domina nel peso. Lyles fenomenale: straccia il primato mondiale sui 150 metri (terzo Gout Gout).

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Leo Fabbri quest’anno ha deciso di fare le cose in grande: a Ostrava ha messo un altro mattone pesante sulla via che conduce agli Europei di Birmingham, lanciando a 21.91 e conquistando così la quarta vittoria consecutiva nelle ultime due settimane, dopo quelle arrivate al Golden Gala a Roma, a Lucca e a Pergine Valsugana. La misura è arrivata all’ultimo tentativo, quando però il pesista fiorentino era già in testa, avendo trovato un buon 21.72 (e in seguito anche un 21.63) col quale aveva messo a debita distanza il nigeriano Enekwechi (21.42) e il campione del mondo indoor, il neozelandese Tom Walsh (21.26).

Altro giro, altra gara, altra vittoria: show di Fabbri

Nella tappa World Tour (secondo circuito per importanza dietro la Diamond League) è arrivato dunque un acuto importante, sebbene stavolta non sia arrivata la misura oltre i 22 metri. Poco male: Fabbri sta trovando una continuità di rendimento notevole e sulla via che conduce verso l’Europeo in terra britannica le note non possono che essere liete, considerando poi che i maggiori rivali del pesista toscano sono da inquadrare per lo più fuori dai confini continentali.

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Tra l’altro con la vittoria ottenuta oggi fanno tre successi consecutivi nel meeting di Ostrava dopo quelli ottenuti nel 2024 e nel 2025. Nella gara del peso c’è stato spazio anche per il quarto posto finale di Nick Ponzio, un po’ lontano dal connazionale (20.59) ma comunque in grado di mandare a sua volta segnali in vista degli appuntamenti clou dell’estate. Entrambi ora si sposteranno a Rieti, dove nel fine settimana sono in programma gli Assoluti e dove confidano di trovare altre misure importanti.

Zoghlami e Coiro, terzi posti pesanti. Arese da rivedere

Le note liete per l’Italia dell’atletica non finiscono comunque con Fabbri: Osama Zoghlami ha ottenuto un convincente terzo posto nei 3000 siepi, fermando il cronometro a 8’13”00, appena un paio di secondi sopra il proprio personale che aveva trovato sulla pista dell’Olimpico di Roma nel 2022. L’argento europeo in carica ha mandato un segnale importante a meno di due mesi dall’appuntamento di Birmingham, dimostrando di essere perfettamente tarato sul compito che l’attende. Undicesimo posto per il gemello Ala, che ha chiuso in 8’23”21.

Un altro terzo posto pesante l’ha ottenuto Eloisa Coiro negli 800 metri: 1’58”59 il tempo dell’azzurra, a soli 17 centesimi dal primato personale fatto registrare a Rabat a fine maggio, ma che poco ha potuto per stare al passo col ritmo infernale imposto da Femke Bol e Audrey Werro, con quest’ultima che ha letteralmente planato sulla pista di Ostrava chiudendo con 1’54”45.

Da segnalare l’ottima prova con personale di Giovanni Lazzaro sui 1.000 metri (2’17”04, decimo posto) e quella di Pietro Arese nel miglio con 3’52”82 (anche per lui decimo posto e primato personale). Ernesto Pascone ha chiuso al quarto posto nell’alto con 2,15.

Lyles nuovo record mondiale sui 150 metri: battuto Gout Gout

La copertina di serata a Ostrava se l’è presa però Noah Lyles, il campione olimpico dei 100 metri in carica: sui 150 metri, distanza che si corre saltuariamente in giro per il mondo, lo statunitense ha fermato le lancette sul 14”67, nuovo primato mondiale. Il sudafricano Sinesipho Dambile ha chiuso secondo a 11 centesimi, mentre il giovane australiano Gout Gout terzo a 28 centesimi da Lyles.

Nei 100 metri a vincere è stato il sudafricano Bayanda Walaza in 9”94 (e assenza di vento), che ha eguagliato il proprio primato. Da rimarcare anche il 47”64 del brasiliano Matheus Lima nei 400 ostacoli e la vittoria della giovane emergente Lurdes Gloria Manuel (Repubblica Ceca) nei 400 femminili col tempo di 49”74.