Fabbricini: Commissario Figc un parto, non rifarei B a 19

“Sono stati 9 mesi difficili, praticamente una gravidanza, con tante difficoltà ma è stata per me anche una grande esperienza nel mondo del calcio”. Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, nel giorno delle elezioni della Federcalcio che nominerà finalmente un presidente, ovvero l’unico candidato Gravina, traccia un bilancio della sua avventura parlando a Radio anch’io sport: “Il momento più difficile è stato questa estate quando abbiamo varato la B a 19 squadre, a me non piacciono i ripescaggi e con un po’ di spregiudicatezza ho pensato che potesse un primo prodromico passo verso le riforme. Che voto mi darei? Una sufficienza striminzita ma l’impegno meriterebbe un voto più alto, è stato un percorso importante. Il caso-Entella? E’ paradossale, non se ne esce più fuori. Tout court non era possibile metterla in B perchè avrebbe dovuto giocare ancora un playout come il Novara, mi spiace perchè il club merita il massimo rispetto. La nuova governance dovrà affrontare un ginepraio non semplice”.

COSA SI E’ FATTO – Cairo ha detto che si sono persi 9 mesi in realtà: “Tante cose che volevamo fare sono state osteggiate in ogni modo, le nostre iniziative ha ricevuto negatività da diversi aspetti della Federazione, mi sono sentito come San Sebastiano, appena facevo un’azione arrivavano le frecce. La riforma dello statuto però tocca a una governance regolarmente eletta. Abbiamo messo l’obbligo del patentino con un minimo di qualifica per chi va in panchina, anche per le giovanili. In tanti altri sport vediamo che succede a livello di mondo giovanile. Poi rivendico, anche se effettuata con modi bruschi, è la riforma del calcio femminile. Infine, nonostante le polemiche, rivendico anche le terze squadre. Dopo il fallimento ai Mondiali sembrava una panacea, poi l’hanno snobbata. Su tutti questi aspetti è stato fatto un buon lavoro nonostante non ci sia stato apprezzamento. Cosa non rifarei? Forse la B a 19 per quello che ha comportato”.

IL CASO LOTITO – Gravina avrà un compito…gravoso: “Non sta a me dire cosa dovrà fare ma penso che nel suo programma ci sia la riforma dei campionati e della Giustizia sportiva”. C’è anche la questione Lotito, che ora è tornato eleggibile nel consiglio federale: “Ci potrebbe essere un ricorso da chi si sente defraudato da questa decisione ma penso che si proceda con il presidente della Lazio in Consiglio Federale, lui conosce bene la macchina della Federazione”. Anche il presidente dell’Uefa Ceferin ha chiesto le riforme: “Una voce autorevole, è chiaro, qualcuno l’ha preso come un piccolo sgarbo da parte sua ma va preso come un monito anche nella speranza di ottenere in futuro l’assegnazione degli Europei”. Ieri si è rivisto Ventura in serie A: “L’ho conosciuto qualche mese fa quando non era più ct ma si cercava una soluzione contrattuale per permettergli di tornare ad allenare, era molto abbattuto. Gli avevo mandato un msg di incoraggiamento e mi dispiace che abbia iniziato con una batosta sulla panchina del Chievo. L’onestà del personaggio e anche le sue capacità ci sono”.

