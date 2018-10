Fabian, quando la Champions non fa paura

Gran fisico e faccia da bambino, Fabian Ruiz ha impiegato 6 partite per conquistare il Napoli e il suo pubblico. Tre di queste, tutte da titolare, il 22enne centrocampista nato nel piccolo comune andaluso di Los Palacios y Villafranca le ha disputate in Champions League, competizione in cui, prima di vestire la maglia azzurra, non aveva mai messo piede. L’ultima, quella di ieri contro il PSG, è stata la più convincente: al Parco dei Principi i tifosi del PSG si aspettavano i dribbling di Neymar o le accelerazioni brucianti di Mbappè, invece hanno dovuto osservare la danza di Fabian, a suo perfetto agio nel ruolo di sarto della manovra azzurra.

LA DANZA DI FABIAN. Largo sulla fascia prima e in mezzo sulla trequarti poi, lo spagnolo ha esibito una lunga lista di controlli eleganti, scambi corti con le punte e tocchi a smarcare gli esterni azzurri. Fabian è entrato anche nel gol del 2-1: dribbling secco su Kimpembe e tiro che, impattando su Marquinos, è diventato un assist per Mertens. Incisivo come a Udine, dove il suo destro a giro aveva aperto il 3-0 del Napoli. Ma a Parigi la prova dello spagnolo è stata addirittura superiore e, dopo sole 6 apparizioni, viene già il dubbio che Ancelotti difficilmente rinuncerà a questo ragazzo dalla grande personalità e dalla eccezionale duttilità.

BRAVO DOVUNQUE. Sei le partite giocate, quattro le posizioni in campo occupate. La prima uscita in assoluto con il Napoli, a Belgrado, è da interno nel 4-4-2: prestazione ordinata, ma senza guizzi. Alla seconda, contro il Parma, Ancelotti lo schiera esterno destro con il compito di accentrarsi, cucire il gioco e lasciare spazio sulla fascia alle avanzate di Malcuit: Fabian esegue con qualità, il Napoli vince 3-0. Nel k.o. con la Juventus per lui ci sono solo 20’, ancora da interno, ma è col Liverpool che Fabian fa capire dove può arrivare: da esterno sinistro blocca Alexander-Arnold e diventa un problema tattico insolvibile per Klopp. Nella stessa posizione inizia anche contro Udinese e PSG, salvo poi migrare dietro la punta nel 4-4-1 (o 4-2-3-1) a gara in corsa: da trequartista Fabian fa vedere le cose migliori e chissà che il suo futuro non sia proprio lì, dove giostrano i grandi del calcio. Lo spagnolo ha tecnica, visione di gioco e velocità d’esecuzione, manca il feeling con il gol (appena 5 in carriera) ma quello può migliorare, anche perché il sinistro non manca. Il Napoli in estate l’ha pagato 30 milioni: a Parigi s’è capito perché.

SPORTEVAI | 25-10-2018 10:25