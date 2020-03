Il Barcellona ha bussato alla porta del Napoli per il centrocampista Fabian Ruiz, ma la richiesta del club azzurro ha sorpreso e allontanato il club catalano, almeno per il momento. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, De Laurentiis ha chiesto circa 100 milioni di euro per il classe '96: una somma che potrebbe calare dopo la pandemia di Coronavirus, ma che resta un investimento importante.

Sulle tracce del giocatore c'è anche il Real Madrid.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 12:01