Fabiano Santacroce riparte da Verona

Nuova avventura, ancora in terza serie, per Fabiano Santacroce. Dopo aver militato nell’ultima stagione nel Cuneo, il difensore italo-brasiliano ha firmato con la Virtus Verona, formazione retrocessa in D al termine dell’ultimo campionato di C, ma poi ripescata.

Questo il comunicato del club veneto: “La Virtus Verona è lieta di comunicare l'avvenuto ingaggio (contratto annuale) del difensore Fabiano Santacroce. Origini brasiliane, classe 1986, Santacroce non ha bisogno di presentazioni. In carriera vanta una lunga militanza in serie A con le maglie di Napoli e Parma, in B con Brescia, Padova e Ternana, in C con Como, Juve Stabia e, nell'ultima stagione, Cuneo dove ha collezionato 28 presenze (27 da titolare)".

Santacroce verrà presentato alla stampa martedì 20 agosto alle ore 11.00 presso la sede del club.

SPORTAL.IT | 17-08-2019 15:27