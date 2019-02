Fabio Aru dona la bici a Papa Francesco

Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI a cui il sardo ha assistito mercoledì. Il corridore sardo ha dichiarato all’Osservatore Romano che il ricavato della vendita all’asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità.

"Sono venuto con i miei genitori e mio fratello perché siamo una famiglia credente e fondiamo sulla fede la nostra vita e anche il nostro lavoro. La mia spiritualità è profondamente radicata nella storia e nella cultura della gente di Sardegna, a cui sono molto legato. Il ciclismo, proprio in quanto sport popolare, ha da sempre una dimensione di fede molto forte: Gino Bartali anzitutto, ma anche lo stesso Fausto Coppi e soprattutto Fiorenzo Magni e poi via via molti miei colleghi di ieri e di oggi si riconoscono nei valori della vita cristiana".

SPORTAL.IT | 14-02-2019 09:15