Fabio Aru: "Ecco perché ho scelto il team Qhubeka"

Fabio Aru ha firmato con il team Qhubeka-Assos per la prossima stagione: “Non conoscevo benissimo le attività Qhubeka, sapevo a grandi linee ma non sapevo tutta la storia e quanto aiuto dà in Africa ai bambini. Sono state distribuite 100mila biciclette negli ultimi anni. Essenso stato in Africa cinque volte negli ultimi anni capisco quanto è importante: noi in Europa abbiamo tutto, lì anche una penna vale tanto. Noi diamo poca attenzione a quello che abbiamo, lì non è così e questo mi ha spinto a questa scelta”, le parole a Raisport.

Sul programma per il 2021: “Ero in contatto con la Qhubeka da alcune settimane, ma non abbiamo ancora fatto dei programmi. Ci sarà un training camp a gennaio, per il resto c’è tempo per fare i programmi. Il piano principale è quello di divertirmi, il divertimento negli ultimi anni non è stato dei più belli. Per quanto riguarda le gare hanno tutte la loro importanza, non mi focalizzo su nessuna in particolare e mi focalizzo più su me stesso, sulla tranquillità, sull’andare bene ed essere contento della scelta che è stata fatta”.

OMNISPORT | 04-12-2020 09:33