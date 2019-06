Fabio Aru: "Non posso che essere contento"

Buona prova di Fabio Aru nella tappa regina di questa edizione del Giro di Svizzera che gli vale l’ottavo posto in classifica generale alla vigilia della crono individuale di sabato. Lo scalatore sardo è decimo nella frazione di giornata vinta dal leader della classifica Egan Bernal (Ineos), che ha staccato tutti i rivali sulle rampe finali del San Gottardo. Secondo posto per Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) che chiude la prova davanti al compagno di squadra Rohan Dennis.



"Un’altra buona prestazione, tutto il lavoro che sto facendo qua me lo ritroverò più avanti – ha detto il sardo -. Ora sono nei primi dieci in classifica e non posso che essere contento. Oggi è stata una tappa lunga e ho risposto bene anche se non è stato facile interpretare i tratti di pavè in salita. Ora rimangono due importanti tappe, a cominciare dalla cronometro individuale di domani dove voglio testarmi a fondo".

SPORTAL.IT | 21-06-2019 18:52