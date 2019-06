Fabio Aru rientra: "Sensazioni positive"

Fabio Aru rientrerà in gruppo domenica 9 giugno nel Gp di Lugano, corsa in linea di 185,6 chilometri. Per lo scalatore sardo dell'Uae Emirates si tratterà di un primo test dopo l'intervento all'arteria iliaca che lo ha tenuto fermo a lungo. "Ho seguito il previsto percorso di riabilitazione e recupero della condizione fisica dopo l'intervento, avvertendo sensazioni sempre positive e senza incontrare alcun problema – ha detto – Alla luce di questo, in accordo con lo staff sanitario e i tecnici, abbiamo ritenuto utile partecipare al Gp Lugano per assaggiare il ritmo di gara. Quindi faremo il punto della situazione per vedere quale sarà il passo successivo".

Al fianco di Aru ci saranno gli sloveni Tadej Pogacar, alla prima gara dopo il successo al Giro di California, e Jan Polanc, due giorni in maglia rosa al Giro d'Italia, oltre agli azzurri Diego Ulissi e Marco Marcato, allo svizzero Tom Bohli e al bielorusso Aleksandr Riabushenko.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 16:39