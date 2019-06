Fabio Aru rivede la luce

Fabio Aru mostra soddisfazione dopo la settima tappa del Giro di Svizzera.

"Ho cercato di gestirmi lungo la salita finale perché erano tanti mesi che non effettuavo uno sforzo così intenso e prolungato in corsa – dice il sardo – Sono contento perché ho terminato l’ascesa in crescendo, la prestazione mi è piaciuta proprio per questo motivo e anche il risultato è stato buono, non sono stati molti i corridori del gruppo che mi sono arrivati davanti. Tutto sta procedendo bene, sto cercando di migliorare il mio ritmo di gara, dato che ero lontano dalle corse da tanto tempo".

SPORTAL.IT | 20-06-2019 19:30