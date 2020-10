Fabio Aru scaricato: la stagione è finita

Il 2020 agonistico di Fabio Aru è finito con la tappa del Tour de France dello scorso 6 settembre, quando si ritirò durante la frazione da Pau a Laruns. Sono arrivate conferme alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, secondo cui la UAE Team Emirates ha chiuso il rapporto con il ciclista sardo.

Aru ora cercherà una nuova squadra per la prossima stagione, in cerca di rilancio dopo le ultime deludenti annate. Niente Vuelta di Spagna quindi per il Cavaliere dei Quattro Mori.

OMNISPORT | 15-10-2020 10:38