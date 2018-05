Fabio Aru: "Troppo facile lasciare ora"

Fabio Aru nonostante il crollo di domenica non si ritira. Arrivato con venti minuti di ritardo a Sappada, per il ciclista sardo si era prospettato un possibile stop al Giro d'Italia: "La mia corsa continua. Ho iniziato questo percorso e lo porterò a termine, troppo facile lasciare ora. Si riparte ma logicamente valuteremo bene quello che è successo".

Aru potrebbe puntare a qualche vittoria di tappa: "Vediamo giorno per giorno. Già da sabato sentivo comunque che le sensazioni non erano buone, questi non sono i miei livelli e ora dovremo cercare di capire quali sono le cause".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 10:15