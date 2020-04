Fabio Cannavaro scherza sul Pallone d'Oro

Quattordici anni dopo, la cavalcata dell'Italia al Mondiale 2006 è tornata d'attualità grazie allo stop forzato del calcio che ha spinto molti appassionati a rifugiarsi nella nostalgia e nella rivisitazione di partite storiche.

Del trionfo in Germania ha parlato Fabio Cannavaro, capitano della spedizione di Marcello Lippi e insignito a fine 2006 del Pallone d'Oro proprio in virtù delle prestazioni in quell'estate.

Nel corso di una diretta Instagram con Hernan Crespo, ex compagno al Parma, Fabio Cannavaro ha scherzosamente risposto ad Alessandro Del Piero e Francesco Totti, dopo che questi ultimi avevano bonariamente ironizzato proprio sull'assegnazione del Pallone d'Oro di quell'anno: "Ieri i due fenomeni, Del Piero e Totti, scherzavano sul mio Pallone d'Oro. Di quei due, Ale non giocava e Totti non stava in piedi al Mondiale: gli ho detto che se hanno vinto è grazie a me".

Cannavaro ha però spezzato una lancia a favore dei grandi rivali: "Nel 2006 la Francia giocò meglio di noi, ma abbiamo portato a casa la Coppa. La rivalità c'è sempre, ma adesso la Francia è molto forte".



SPORTAL.IT | 26-04-2020 19:53