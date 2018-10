Fabio Capello a tutto campo sulla serie A

Fabio Capello a "Radio Anch'io Sport" su Radio Uno ha parlato della serie A: "Il Milan è cresciuto molto, se la gioca alla pari con l'Inter e potrebbe creare dei problemi a Spalletti. Quando difende, però, ha qualche difficoltà, concede sempre qualcosa agli avversari e davanti a gente come Icardi e Perisic può essere pericoloso. Ma per me Gattuso è il tecnico giusto per il Milan, ha creato mentalità di gruppo, un gioco alla squadra: mi piace molto come gioca il Milan".

"Il Napoli può fare qualcosa di importante in campionato e in Champions perché Ancelotti ha avuto il merito di aver rivoluzionato la testa dei giocatori, ha allargato la loro mentalità, il loro modo di giocare".

"Ma non vedo come la Juve possa perdere lo scudetto: ha dato dimostrazione di forza, quasi di superbia nei confronti degli avversari, la vedo ultrafavorita e senza competitors. Perché non sono mai andato al Napoli? Perché non mi ha mai chiamato".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 10:45