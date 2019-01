Fabio Corbani rimane senza panchina

La Leonis Roma ha reso noto di aver sollevato Fabio Corbani dal ruolo di capo allenatore della prima squadra. Termina, dunque, l’avventura del tecnico milanese sulla panchina del club di Via dell’Arcadia.

"La fine di un rapporto porta sempre con sé un grande dispiacere – spiega Armando Buonamici, Presidente dell’EBK Roma –. Abbiamo preso questa decisione nostro malgrado nel tentativo di invertire un trend negativo che vogliamo metterci alle spalle. Questo nulla toglie, però, al profondo rispetto e alla gratitudine che abbiamo e che conserveremo".

"Non posso che ringraziare per l’attenzione e l’importanza che la famiglia Buonamici mi ha personalmente mostrato fin dal primo giorno di collaborazione – le parole di Corbani –. Ringrazio anche Davide Bonora e lo staff tutto della famiglia Eurobasket per la continua ed appassionata presenza. Luca, Damiano e Federica, assistenti sinceri e competenti. L’augurio che voglio fare è che il club possa raggiungere in tempi brevi i traguardi sportivi e logistici che merita".

