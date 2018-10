Fabio Di Giannantonio approda in Moto2

Nuova avventura per Fabio Di Giannantonio. A partire della stagione 2019 il centauro romano classe ’98, quest’anno protagonista in Moto3, farà il salto in Moto2 diventando un pilota della Speed Up Racing.

Il suo compagno di scuderia sarà Jorge Martin, lo stesso delle ultime due stagioni con il Team Gresini, con cui Di Giannantonio corre dal 2016, anno in cui ha diviso il box con Enea Bastianini.

Nel corso del Mondiale 2018 Di Giannantonio ha ottenuto la prima vittoria della carriera, nel Gp della Repubblica Ceca a Brno.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 19:05