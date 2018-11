Fabio Di Giannantonio esulta: "La moto spinge un sacco"

Fabio Di Giannantonio, vice campione del mondo Moto3 2018, si è trovato da subito a suo agio nella nuova classe chiudendo sedicesimo i suoi primi test Moto2 (1’42.812) di Jerez de la Frontera.

"Sono contento perché non mi aspettavo minimamente di avere questo feeling. Era la prima volta che salivo su un 600cc e pensavo davvero di dover ricominciare da zero e invece mi son trovato benissimo. Mi piace e mi trovo bene con il motore Triumph, la moto spinge un sacco ed è davvero bello guidarla. Devo dire che son stati tre giorni veramente positivi; il primo giorno abbiamo lavorato su di me e sul mio stile di guida, poi piano piano abbiamo iniziato a lavorare sulla moto con riscontri postivi e miglioramenti continui anche sul bagnato. È sempre bello finire l’anno con good vibes!" ha detto il portacolori del Team Speed Up Racing.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 18:45