Fabio Fognini e Flavia Pennetta di nuovo genitori: è nata Farah

In poche ore tutto può cambiare e così è stato per Flavia Pennetta. L’ex tennista, legata a Fabio Fognini, è diventata di nuovo madre lunedì 23 dicembre, precisamente alle ore 10.11, della piccola Farah.

La Pennetta aveva annunciato con uno scatto d’autore l’ultima settimana di gravidanza pochi giorni or sono ed ecco giungere, a un intervallo brevissimo, l’atteso momento del parto.

A comunicare la nascita della bambina, secondogenita della coppia, è stato Fognini il quale, come già avvenuto in passato, ha scelto Instagram per condividere l’emozione scaturita da questa seconda paternità e per rendere noto lo stato di salute della mamma e della bimba.

“Ore 10.11 è arrivata Farah!! Pesa 3160 kg (ovviamente grammi, ndr). Mamma e Mimmi stanno super bene… NON ESISTE FELICITA’ PIU’ GRANDE!!!”. E poi l’inevitabile ringraziamento “alla mamma” e un enorme TI AMO”.

Federico, primogenito dei due campioni di tennis, è nato il 19 maggio 2017.

VIRGILIO SPORT | 23-12-2019 14:59