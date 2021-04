Fabio Fognini non ci sta: presentato il ricorso, le sue parole

Fabio Fognini ha annunciato la presentazione di un ricorso contro la squalifica subita a Barcellona, durante il match contro Zapata-Miralles. Il tennista ligure è stato allontanato dal campo per alcune sue parole ingiuriose, ma l’azzurro contesta il comportamento del supervisor, che secondo lui avrebbe redatto un report incompleto e inesatto di quanto avvenuto.

Su Instagram Fognini ha spiegato così la sua iniziativa: “Ciao a tutti, volevo informarvi riguardo la squalifica subita a Barcellona sul 4-4 nel match contro Zapata-Miralles. In campo non ho potuto fare altro che accettare la decisione presa dal supervisor del torneo, ma tengo a precisare che quanto deciso è scorretto e penalizzante”.

“Il report del supervisor è incompleto e non corrisponde alla realtà e, per questo motivo, ho deciso di fare ricorso. Ci tengo anche a ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dimostrato in queste ultime ore. Grazie”.

OMNISPORT | 23-04-2021 11:02