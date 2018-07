Fabio Fognini non fa la storia

Fabio Fognini fallisce l’ingresso agli ottavi di Wimbledon: un anno dopo, il ceco Jiri Vesely si prende la rivincita dopo la sconfitta subita ai Championships nel 2017, a livello di trentaduesimi di finale. Il tennista ligure ha ceduto in quattro set (7-6 3-6 6-3 6-2) al termine di un match che lo ha visto soffrire fin da subito e faticare parecchio a tenere i propri turni di battuta.

Fognini ha così mancato la possibilità di diventare il primo italiano di sempre a raggiungere gli ottavi di finale in tutti gli Slam, impresa non riuscita neppure a Nicola Pietrangeli (cui sono mancati gli US Open) e Adriano Panatta (Australian Open). L’Italia rimane quindi in corsa a Wimbledon con la sola Camila Giorgi che lunedì affronterà la russa Eketerina Makarova.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 20:05