Fabio Fognini trionfa a Montecarlo e fa la storia: il tennista ligure è il primo italiano in assoluto a vincere un trofeo Masters 1000, e il primo a imporsi nel torneo del Principato dal 1968 (anno in cui trionfò Nicola Pietrangeli). Dopo aver battuto e dominato il re della terra battuta Rafa Nadal in semifinale, l’azzurro ha completato l’opera piegando in finale il serbo Dusan Lajovic, numero 48 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Per Fognini è il nono trionfo nel circuito Atp (su 19 finali disputate in carriera), e di gran lunga il più prestigioso di tutti. Ora sale al numero 12 del ranking Atp, e tenterà l’attacco alla Top Ten: è arrivata la svolta a un 2019 che finora era stato abbastanza deludente.

“Grazie a tutti, sono nato qua vicino, vincere questo torneo per me è straordinario: ancora non riesco a crederci. Bravo a Lajovic: la prima finale è dura, continui a lavorare, presto toccherà a lui. Ringrazio il mio team, la famiglia, Flavia, che mi sopporta e supporta. Ringrazio Alma e i fisioterapisti. E… Non so più che dire… Anzi, ho una dedica speciale per mia madre che farà il compleanno”.

Nel primo set, molto teso, il serbo strappa il servizio ma subisce immediatamente il controbreak del ligure che poi inanella quattro giochi consecutivi e chiude sul 6-3 mantenendo con qualche brivido il servizio. Situazione potenzialmente delicata per il tennista di Arma di Taggia all’inizio del secondo set: dopo il break e controbreak iniziale, Fognini salva una palla break e riesce a tenere, con fatica, il turno di battuta.

Poi l’azzurro ruba il servizio a Lajovic ma accusa un dolore alla coscia destra, che viene prontamente fasciata. Quindi mantiene il turno di battuta e si porta sul 4-2: è l’allungo decisivo. Fognini si conferma infatti al servizio e porta a casa la vittoria più importante della sua carriera, chiudendo sul 6-4.

SPORTAL.IT | 21-04-2019 16:30