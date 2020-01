Fabio Liverani fa la lista della spesa

Nonostante la quarta sconfitta consecutiva il Lecce chiude il girone d'andata fuori dalla zona retrocessione. Un segnale chiaro sulla bontà del lavoro di Liverani, anche se il momento non è dei migliori.

Eppure il tecnico dei giallorossi, intervistato da 'Sky Sport', non condanna la prova della squadra al 'Tardini' nonostante il 2-0 subito: "Stiamo cercando di integrare la rosa con giocatori diversi rispetto a quelli che abbiamo. Anche stasera la squadra non mi è dispiaciuta, la personalità l'abbiamo, fino al gol era andato tutto bene, poi quando si va sotto con una squadra forte come il Parma che ha attaccanti veloci diventa dura".

Dopo l'acquisto di Deiola Liverani ha ben chiaro su cosa serva alla propria squadra: "Stiamo cercando un difensore che vada a completare il reparto con caratteristiche diverse rispetto a Lucioni e Rossettini. Una mezzala di grande fisicità e quantità, magari che possa fare area-area e un trequartista con determinate caratteristiche, che ci dia anche gli inserimenti e la possibilità di fare assist con l'ultimo passaggio che ci sta mancando. Gli attaccanti li abbiamo, ognuno con qualche problema. Il mio augurio è poterli allenare tutti continuativamente".

