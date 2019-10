Fabio Liverani punito dal giudice sportivo

L'espulsione nella fase finale dell'incontro tra Milan e Lecce, giocato domenica sera e terminato 2-2, costerà al tecnico dei salentini Fabio Liverani una giornata di squalifica e una multa di 10mila euro.

Questa la ragione comunicata dal giudice sportivo: "Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di euro 10.000 per avere, al 34' del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale, urlando, un'espressione irriguardosa, accompagnata da gesto di plateale dissenso".

Liverani non potrà essere in panchina, quindi, nell'attesa partita contro la Juventus in programma sabato, e tornerà nel turno infrasettimanale a Marassi contro la Sampdoria".

SPORTAL.IT | 22-10-2019 17:14