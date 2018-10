Fabio Liverani si prende solo i tre punti

Il Lecce torna a vincere al “Via del Mare” dopo oltre un mese superando di misura il Crotone, ma non al termine della miglior prestazione stagionale.

I calabresi si arrendono su autorete dopo aver colpito un palo e una traversa. Un bilancio che non soddisfa il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani, nonostante il quinto posto a tre punti dalla capolista Pescara: “Abbiamo fatto fatica, molti ragaazzi erano in difficoltà fisica, ma non si può non gestire la palla in certi momenti della partita – le parole dell'ex allenatore della Ternana a fine gara – Questi tre punti danno valore al pareggio di Foggia, però dbbiamo migliorare tanto nel possesso di palla".

I tifosi però sognano: "Playoff? Il primo obiettivo è la salvezza, otteniamola il prima possibile, poi a gennaio o febbraio vedremo se alzare l’asticella o meno“ ha tagliato corto Liverani.



SPORTAL.IT | 01-11-2018 00:15