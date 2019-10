Fabio Liverani trova il colpevole

Terzo pareggio consecutivo per il Lecce, che dopo Milan e Juventus impatta anche contro la Sampdoria.

La classifica non rende giustizia al gioco e alla personalità della squadra di Liverani, che al termine della gara di Marassi, dove i giallorossi sono stati raggiunti al 91’, protesta verso la direzione arbitrale per l’espulsione di Tachtisidis: “Nel secondo tempo abbiamo avuto numerose occasioni – il commento del tecnico romano in conferenza stampa – La squadra ha fatto una partita di grande personalità su un campo difficile. Credo che in undici contro undici questa gara l'avremmo portata a casa".



Liverani entra poi nel dettaglio dell'episodio decisivo: "La seconda ammonizione è per un fallo che l'arbitro non ha fischiato. Il guardalinee poi lo ha segnalato e da un mancato fallo al doppio giallo ce ne passa. Ho visto diverse scivolate su Tabanelli non sanzionate. Ci prendiamo il risultato del campo e il dispiacere per una partita che con l'espulsione è cambiata a vantaggio della Sampdoria".

30-10-2019