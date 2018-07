Fabio Lopez: "Pronto per una nuova sfida"

Fabio Lopez è pronto a tornare in pista.

L'ex commissario tecnico del Bangladesh, che a Mosca in occasione dei Mondiali ha incontrato il collega Gigi di Biagio, è pronto per una nuova sfida.

"E' stato molto importante scambiarsi opinioni con colleghi così importanti e disponibili – ha raccontato l'allenatore romano -. Non vedo l'ora di tornare al lavoro, dopo la bella esperienza vissuta in Arabia Saudita all'Al-Ahli: sto valutando proposte, ne ho qualcuna dalla Russia, soprattutto (Lopez ha già lavorato con efficacia in Lituania, ndr), ma sono attratto dalla possibilità di tornare sulla panchina di una nazionale".

Lopez è stato all'opera anche in Malesia, Indonesia, alle Maldive (dove è stato al timone del BG Sports) e in Oman. Per lui si è recentemente parlato anche dei belgi dell'Eupen, ma anche degli olandesi del Den Bosch e dei norvegesi dello Stabaek, che potrebbero cambiare guida.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 11:45