Fabio Quartaro nei guai: problema fisico

Doccia gelata per Fabio Quartararo: dopo aver condotto a lungo il Gran Premio di Spagna a Jerez, il centauro francese ha accusato un problema al braccio destro che lo ha fatto letteralmente crollare fino al tredicesimo posto.

Il pilota, visibilmente sofferente dopo il Gp, sarà visitato lunedì a Barcellona dal dr. Mir, che ha parlato di “sospetta sindrome compartimentale“: un problema che aveva già colpito il transalpino nel 2019, quando era stato operato. La seconda ipotesi è invece quella di una tendinite, come aveva spiegato il pilota dopo il Qatar.

In caso di sindrome, Quartararo dovrà operarsi subito per cercare di ritornare in tempo per il Gran Premio di Le Mans.

02-05-2021