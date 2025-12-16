Virgilio Sport
CALCIO

Fabio Ravezzani lascia Mediapason e Telelombardia, uscirà nel 2026 in via definitiva: il motivo

Il direttore, giornalista da 40 anni, ha confermato di essere in procinto di lasciare il gruppo televisivo dopo un rapporto ultraventennale

Pubblicato:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Fabio Ravezzani lascia Mediapason e Telelombardia, uscirà nel 2026 in via definitiva: il motivo ANSA

L’anticipazione è stata diffuso da “Italia Oggi”, che ha annunciato l’addio (alquanto polemico) tra il giornalista e direttore di news e sport Fabio Ravezzani e Mediapason a fine 2026, quando lascerà il suo incarico di responsabile nel gruppo nel polo televisivo lombardo. Un gruppo che include Telelombardia, Antenna Tre, Top Calcio e Videogruppo e costituisce il riferimento dell’informazione e dell’intrattenimento televisivo più diffuso in Lombardia e Piemonte.

La scelta di Fabio Ravezzani

La notizia è stata confermata dal diretto interessato, il quale ha spiegato a più riprese che il 2026 sarà l’ultimo anno a Telelombardia, spiegando anche che in questi ultimi mesi si occuperà solo di sport solo di sport per chiudere la sa carriera tv dopo un ciclo ventennale. La sua formazione giornalistica è stata trasversale, assolutamente varia e completa in 40 anni di mestiere, edificato grazie a una vis polemica notevole espressa ai massimi livelli soprattutto in punta di penna.

La carriera nel giornalismo e in tv

nel giornalismo da 40 anni, Ravezzani è giornalista professionista dal 1988 misurandosi su ogni media a partire dal ruolo di telecronista nella piccola Quartarete TV, per poi passare a Tuttosport nel lontano 1988, consolidando le sue reti nel seguire Juventus e Torino.

Con il gruppo lombardo, è stato forte il legame fin dal primo momento: opinionista su Antennatre, prima di condurre su Telelombardia Qui studio a voi stadio (QSVS), sostituendo Giorgio Micheletti, è diventato poi responsabile della redazione sportiva nel 2000.

Il futuro in Galizia

Ravezzani, in pensione da 2 anni stando a quanto riportato dal quotidiano economico, non proseguirà il suo rapporto di collaborazione per via di divergenze di vedute arrivando a cedere il suo 4% del capitale di Mediapason, e di dimettersi da tutti gli incarichi operativi: direttore generale, direttore delle news e dello sport.

Ha partecipato alla trasmissione Il processo di Biscardi come esperto di calciomercato nelle edizioni 2003, 2004 e 2006, dopo l’abbandono del compianto Maurizio Mosca. Da luglio 2009 è stato direttore responsabile, dello sport e delle news di Telelombardia, Antennatre e Videogruppo Piemonte.

La menzione all’Ambrogino

Da non dimenticare, anche se lascerà Milano per la Galizia la sua menzione speciale con l’Ambrogino d’oro da parte del Comune di Milano. Dal 2012 è divenuto direttore generale del Gruppo Mediapason e, dal 2023, direttore editoriale di 7Gold.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Inglas Vetri

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio