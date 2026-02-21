Fabregas: "Abbiamo battuto il Real Madrid d'Italia". Spalletti: "13 volte che prendiamo gol al primo tiro"

Il tecnico bianconero non colpevolizza Di Gregorio per il ko con il Como ma non si spiega la prestazione-no, lo spagnolo gonfia il petto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non riusciva a credere ai suoi occhi Spalletti: ha assistito agli errori dei suoi in silenzio e con gli occhi sbarrati. Mai si sarebbe aspettato una Juve così brutta contro il Como. Doveva essere la prima pietra della rinascita dopo due ko pesantissimi, rischia di essere il macigno che può mandare a fondo Madama. L’ex ct ha gli occhi spenti quando si presenta davanti alle tv.

Spalletti perde fiducia

Prova a spiegare cosa è successo Spalletti a Dazn: “La prestazione è stata condizionata dal gol, poi devi andare a riprenderla, vai a fare pressione individuale, certo se prendi gol per 13 volte al primo tiro individuale…Viene meno autostima e diventa difficile reagire anche a livello mentale, ci sono troppe pressioni per questi risultati nella testa dei giocatori. D Gregorio non ha responsabilità in più rispetto ai compagni, è in linea con gli altri. Poteva far meglio anche lui come potevamo far meglio a non perderla quella palla. Il nostro avversario principale siamo noi stessi, se il livello resta questo qui le partite le perdi e non puoi ambire a risultati importanti”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Fabregas la Juve è il Real d’Italia

Di diverso umore, ovviamente, Cesc Fabregas: “Per me la Juve ha fatto una svolta incredibile da quando è arrivato Spalletti ma abbiamo fatto bene, abbiamo messo talento contro la loro qualità e siamo stati bravi a fare il secondo gol, se non fai il secondo ti mangiano. La Juve per me è il Real Madrid d’Italia, fare una prestazione così contro di loro mi rende orgoglioso. L’assenza di Paz? Un passo in avanti, per noi è importante e continuerà ad esserlo, gioca praticamente sempre ma vincere anche senza di lui dà fiducia a tutti gli altri. La Champions? Non ne ho parlato ai ragazzi, non corriamo, due anni fa eravamo in B non dimentichiamocelo”.

La delusione di Thuram

Affranto a fine gara Kephrem Thuram: “Dopo questa partita siamo molto arrabbiati, perchè era una grande partita da giocare e abbiamo perso. Mercoledì sarà totalmente differente e dobbiamo subito pensare alla prossima. Dobbiamo giocare bene e vincere. Non si è spento nulla dopo Istanbul e non dobbiamo buttare via tutto. È vero che abbiamo perso le ultime due partite, ma noi abbiamo fiducia e dobbiamo continuare a lavorare”.