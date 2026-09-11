Fabregas-Inter, il clamoroso retroscena: ecco perché è saltato tutto ed è rimasto al Como

Secondo Fabrizio Romano, il tecnico spagnolo aveva fatto delle precise richieste di mercato che il club non ha potuto soddisfare

Ci sono matrimoni che non si celebrano in un determinato momento, ma non è detto che non possano celebrarsi in futuro. Perché l’Inter è una società sempre ambiziosa, e perché Cesc Fabregas è un tecnico giovane e di talento. Dunque, un domani può ancora esserci.

Inter-Fabregas, il retroscena

Il retroscena di mercato è stato riportato da Fabrizio Romano, e riguarda la possibilità che l’ex centrocampista diventasse tecnico dell’Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi. Secondo Romano, il mancato approdo sulla panchina dell’Inter sarebbe stato determinato da profonde divergenze tra l’allenatore spagnolo e la dirigenza nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda i tempi della programmazione, gli investimenti necessari sul mercato e la portata della rifondazione della rosa. Fabrizio Romano ha ricostruito i retroscena di una trattativa rimasta a lungo sullo sfondo ma che, nelle fasi iniziali, sembrava poter portare il tecnico del Como a Milano.

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L’Inter voleva Cesc

Il nome di Fabregas era infatti emerso con forza nel momento in cui l’Inter si trovava a dover valutare il futuro della propria panchina. L’allenatore spagnolo rappresentava un profilo particolarmente interessante per il progetto nerazzurro: giovane, ambizioso, già protagonista di un percorso importante in Serie A e con idee tattiche considerate compatibili con la necessità di dare una nuova identità alla squadra.

Il vertice di Londra

Un passaggio significativo della vicenda era stato il vertice andato in scena a Londra tra Fabregas e l’allora direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio. Un incontro che aveva alimentato le indiscrezioni sulla possibilità di vedere lo spagnolo alla guida dei nerazzurri, ma che, secondo quanto raccontato da Romano, avrebbe evidenziato soprattutto le distanze esistenti tra le parti. Il problema non sarebbe stato soltanto di natura economica. Fabregas avrebbe presentato alla società una precisa idea di lavoro, chiedendo garanzie sulla programmazione e sulla possibilità di intervenire in maniera significativa sulla rosa. L’ex centrocampista avrebbe voluto avere tempi e margini adeguati per costruire la squadra secondo le proprie esigenze, individuando con largo anticipo le caratteristiche dei giocatori da acquistare e le posizioni da rinforzare.

Le esigenze dell’Inter

Una prospettiva che si sarebbe scontrata con la situazione contingente dell’Inter. Il club nerazzurro era infatti alla vigilia del Mondiale per Club e non disponeva, secondo questa ricostruzione, della possibilità di affrontare immediatamente una rifondazione profonda della rosa. Le esigenze sportive, il calendario e i tempi ristretti del mercato rendevano complicato assecondare le richieste del tecnico. È proprio sulla programmazione che si sarebbe consumata la distanza maggiore. Fabregas avrebbe chiesto un progetto con investimenti importanti e soprattutto la possibilità di pianificare il mercato secondo tempistiche precise. L’idea dello spagnolo non sarebbe stata quella di limitarsi a qualche intervento mirato, ma di incidere in maniera più profonda sulla composizione della squadra.

Fabregas-Inter, i motivi della rottura

“Le sue richieste erano completamente lontane da quello che il club poteva fare in termini di ricostruzione della squadra, investimenti e di tempi”, ha spiegato Fabrizio Romano, sintetizzando il punto di rottura tra le due parti. Una differenza di vedute diventata rapidamente difficile da colmare. Da una parte Fabregas, intenzionato a ottenere le condizioni necessarie per costruire un’Inter a propria immagine e somiglianza; dall’altra una società chiamata a gestire una fase delicata, con un gruppo ancora competitivo ma bisognoso di un graduale rinnovamento.

La scelta di Chivu

Di fronte all’impossibilità di trovare un punto d’incontro, la pista Fabregas sarebbe stata quindi accantonata. L’Inter ha scelto di cambiare direzione e affidare la panchina a Cristian Chivu, individuando nell’ex difensore nerazzurro un profilo più compatibile con le condizioni del club e con il progetto della società. La scelta di Chivu ha rappresentato dunque una soluzione maturata anche alla luce delle difficoltà incontrate nella trattativa con Fabregas. Non soltanto una decisione legata alle caratteristiche tecniche dei due allenatori, ma anche alla diversa impostazione progettuale emersa durante i contatti.

Fabregas, c’era anche il Bayer Leverkusen

Il nome dello spagnolo, però, non è rimasto a lungo senza pretendenti. Dopo l’Inter, infatti, anche il Bayer Leverkusen avrebbe valutato con grande attenzione la possibilità di affidargli la panchina, confermando quanto fosse alta la considerazione internazionale nei confronti dell’allenatore del Como. Per l’Inter, invece, la strada era ormai tracciata. Le richieste di Fabregas e le possibilità concrete del club non coincidevano e la società ha preferito non avviare una ricostruzione che, in quel momento, avrebbe richiesto investimenti e tempi che non potevano essere garantiti. Un retroscena che permette di comprendere meglio perché, nonostante il vertice di Londra e l’interesse concreto, l’ipotesi Fabregas sia tramontata prima di trasformarsi in una vera trattativa.