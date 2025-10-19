Fabregas contro Tudor, lite epica: Como-Juventus continua in sala stampa e i tifosi bianconeri stanno con Cesc

Screzi a distanza e punzecchiature tra i due tecnici dopo la partita: allo spagnolo non sono andate giù le parole del croato, che baruffe anche sul web.

Dopo la lezione in campo, quella davanti alle telecamere. Cesc Fabregas aveva il dente avvelenato con Igor Tudor per le dichiarazioni prepartita del tecnico bianconero, soprattutto per una frecciatina che in ogni caso sembrava rivolta più alla sua società che all’allenatore del Como: il fatto che lo stesso Fabregas avesse scelto i giocatori poi ingaggiati a suon di milioni dal club lariano. Al termine della partita il tecnico spagnolo non le ha mandate a dire a Tudor, dando inizio a un clamoroso dissing a distanza che ha infiammato prima la sala stampa del Sinigaglia, poi i social. Con una conseguenza curiosa: molti tifosi della Vecchia Signora si sono schierati con Fabregas.

Como-Juventus, il clamoroso ko dei bianconeri

Poche storie sul campo, con la Juventus seccamente sconfitta dal Como, a segno dopo una manciata di minuti con Kempf e poi bravo a mettere al sicuro il risultato nel secondo tempo con un gol capolavoro di Nico Paz. Tante le critiche al tecnico bianconero per la pericolosa involuzione della sua squadra, che dopo essersi ammalata di “pareggite” ne è uscita nel modo peggiore: ritrovando la sconfitta. Un ko pesantissimo per la Juve, che aveva l’opportunità di agganciare la vetta della classifica approfittando dei passi falsi del Napoli e della Roma e che invece si ritrova invischiata nella crisi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fabregas contro Tudor, il commento tranchant

Le mortificazioni per Tudor sono continuate in sala stampa, dove Fabregas – che aveva seguito il match dalla tribuna, squalificato – si è tolto un sassolino. “Il Como? È una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l’allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati”, le parole della vigilia da parte di Tudor a cui Cesc ha replicato stizzito nel corso della conferenza: “Mi rivolgo con rispetto a ‘mister Tudor’, visto che sabato mi ha chiamato ‘allenatore del Como’. È un grande allenatore e la Juve un club immenso. Ha detto che noi siamo un esempio e che io prendo tutti i calciatori: magari non gli hanno spiegato bene tutta la storia…“.

Tudor non risponde a Cesc, ma sui social è bufera

Alle parole pungenti di Fabregas ha replicato Tudor, tagliando corto: “Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio”. Ma sui social la “lite” ha spiccato il volo grazie ai commenti dei tifosi. “Manco la decenza di stare zitto”, il commento di un tifoso bianconero alle parole di Tudor. “Ancora il coraggio di parlare? Dimettiti”, un altro affondo. “Che staffilata, questa sarebbe da incorniciare alla Continassa e farla leggere tutti i giorni a Tudor“. E ancora: “Umiliato il Mazzarri di Spalato”. Anche se c’è chi lo difende: “Quindi Fabregas non deve vincere ma gli comprano i giocatori che vuole, l’altro invece dovrebbe vincere con i giocatori scelti da altri“.