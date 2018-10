Fabregas: un'occasione per tanti

L’avventura di Cesc Fabregas con la maglia del Chelsea potrebbe terminare a giugno.

Il contratto del centrocampista spagnolo scadrà a fine stagione e i Blues – secondo alcuni media inglesi – avrebbero già rivelato al giocatore di non voler rinnovare l’accordo per altri anni.

Ecco quindi che la mezz’ala ex Arsenal e Barcellona dovrà guardarsi intorno per cercare un nuovo club. Il Sun racconta di un interesse del Galatasaray, che avrebbe già presentato un’importante offerta a Fabregas. In Italia gli estimatori non mancano: il Milan lo ha inseguito a lungo la scorsa estate e potrebbe fare un nuovo tentativo; l’Inter invece cerca un giocatore da poter affiancare a Brozovic nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 18:00