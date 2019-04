Fabregas, veleno su Sarri

Trasferitosi al Monaco a gennaio a causa del poco spazio concessogli da Maurizio Sarri, Cesc Fabregas non ha lesinato frecciate al tecnico del Chelsea in un’intervista a 'Football365'.

L’ex Barcellona ha infatti spiegato in questi termini la scelta di lasciare Londra a metà stagione: "Avrei potuto rinnovare col Chelsea e rimanere, ma è arrivato un allenatore nuovo che ha portato con sé un giocatore che tratta come un figlio e per me era diventato impossibile giocare” le parole di Fabregas riferite, ovviamente, a Jorginho, fedelissimo che Sarri ha voluto da Napoli.

“Ma è questo quello che amo, amo il calcio, non ero felice per il solo fatto di essere al Chelsea. Qualunque fosse la ragione, era per me impossibile avere spazio" ha aggiunto Fabregas.



SPORTAL.IT | 12-04-2019 19:16